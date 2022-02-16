Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıkladı... Elektrik Tarifeler yeniden düzenleniyor!

Elektrik tarifelerinde 210 kilowatt saate kadar olan düşük tarife üzerindeki kullanım oranının vatandaşların ve esnafların lehine yeniden değerlendireceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, STK'ların aboneliklerinin 'konut' statüsüne dönüştürüleceğini söyledi. Erdoğan, 4 milyon haneye doğal gaz desteğinin yanı sıra 15 milyar liralık sosyal destek paketi ve çiftçilere de müjdeler verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi. 4 saat süren toplantı ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 8'den 1'e düşürme ile etiketlerde doğrudan 7'lik bir indirim sağlamış olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlıklarımız etiketleri yakından takip ediyor, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol ediyor, aksi hareket edenlere de

yaptırım uygulayacaklardır" dedi.

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusunun da kamuoyu ile paylaşıldığını ifade eden Erdoğan, tüm vatandaşları bu imkandan yararlanmaya davet etti.

Bugün artık siyasi, askeri, diplomatik ve ekonomik olarak bölgesinde söz sahibi Türkiye olduğunu belirten Erdoğan, küresel salgınla birlikte iş gücü ve istihdam konularını destekleyici politikalarla salgının ilk aylarındaki kayıpları hızla telafi ettiklerini kaydetti. Erdoğan, "Hükümet olarak uygulamalarımızın odağında vatandaşlarımızın haklarını korumak var" dedi.

"ENFLASYONUN DA ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Fiyat artışlarının hepsinin geçici ve konjonktürel olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırda en önemli sorunun yüksek enflasyon olduğunu belirterek, "Enflasyonun da üstesinden geleceğiz" dedi.

Türkiye'de elektrik üreten santral sayısını bin 808'e yükselterek, toplam elektrik üretimini 4 kat arttırdıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji fiyatlarının istismar edildiğini söyledi.

"DÜNYADA EN UYGUN ELEKTRİK HİZMETİ SUNAN ÜÇÜNCÜ ÜLKEYİZ"

"Enerji fiyatları son dönemde tüm dünyada oldukça yükselmiştir" diyen Erdoğan, "Ama bu sadece bize ait ve mahsus durum değildir. Doğal gaz 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır bu artışlar günlük hayata da yansıtmaktadır. Türkiye Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun elektrik hizmeti sunan üçüncü ülkedir" diye konuştu.

ELEKTRİK TARİFELERİNE DÜZENLEME

Bugüne kadar hep olduğu gibi milletimizin sesine kulak vererek derdine derman olduklarını ifade eden Erdoğan, elektrik tarifelerinde 210 kilowatt saate kadar olan düşük tarife üzerindeki kullanım oranının vatandaşların ve esnafların lehine yeniden değerlendirileceğini söyledi. Erdoğan, STK'ların elektrik aboneliğini 'ticarethane' statüsünden 'konut' statüsüne dönüştürüleceğini açıkladı.

4 MİLYON HANEYE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defa 450 ile bin 150 lira arasında doğal gaz desteği sağlayacaklarının da müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal şemsiyenin alanını genişleterek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili de hazırlıklara başlama talimatını verdiklerini söyledi. Erdoğan, yurtlarda kalan öğrencilere yemek desteği 750 liraya yükseltildiğini açıkladı.

GÜBRE FİYATLARINA YÜZDE 30 İNDİRİM

Konuşmasında çiftçilere de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, pancar üreticilerin ödemesini bir ay öne çekerek Cuma günü üreticilerin hesaplara yatırılacağını açıkladı. Erdoğan, yarından itibaren gübre fiyatlarında da yüzde 30 indirim uygulanacağını kaydetti.

https://youtu.be/nkWm_zxii3M