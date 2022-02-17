Erzurumlular Mamak’ta buluşacak

Kozmopolit yapısı ile birçok etnik kültürün bulunduğu Mamak’ta, vatandaşlar Mamak Belediyesi’nin başlatmış olduğu Hemşehri Geceleri’nde bir araya gelmeye devam ediyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde 19 Şubat Cumartesi günü Saat: 19.00’da gerçekleşecek olan ‘Hemşehri Geceleri’nde bu ay ise Dadaşlar diyarının güzide insanları olan Erzurumlular bir araya gelecek. Birbirinden değerli sanatçıların, şehrin manevi ve kültürel değerlerini yansıtacağı ezgileriyle Mamaklılar unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşayacak. Bar ekibini gösterileri ise geceye damga vuracak.
Kültür elçiliği yapıyoruz
İlçede bulunan kültür mozağinin hem gelecek kuşaklara aktarılmasını hem de hemşerilerin bu gece vesilesi ile bir araya gelmesini amaçladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kültürel zenginliğimizi yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimi bu özel geceye, bir arada olmaya davet diyorum” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.