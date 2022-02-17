ÖSYM, YDS'yi 81 ilde 87 sınav merkezinde yapacak

ANKARA (İGFA) - YDS artık 81 ilde uygulanacak. Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını arttıran ÖSYM, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığı YDS'yi bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğini duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından YDS başvuru kılavuzunun yayınlandığını belirterek, sınav için başvuru tarihlerini de açıkladı.
10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek 2022-YDS/1 başvuru kılavuzunun osym.gov.tr sitemizde yayımlandığın duyuran Aygün, "Başvurularınızı 17–28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.