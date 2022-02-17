ÖSYM, YDS'yi 81 ilde 87 sınav merkezinde yapacak

ANKARA (İGFA) - YDS artık 81 ilde uygulanacak. Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını arttıran ÖSYM, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığı YDS'yi bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından YDS başvuru kılavuzunun yayınlandığını belirterek, sınav için başvuru tarihlerini de açıkladı.

10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek 2022-YDS/1 başvuru kılavuzunun osym.gov.tr sitemizde yayımlandığın duyuran Aygün, "Başvurularınızı 17–28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.