Geçici Vergi beyan ve ödeme süresi uzatıldı

ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün (17 Şubat Perşembe) verilmesi gereken 2021 yılı 4. döneme ilişkin (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Süre uzatımının ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacağı bildirildi.