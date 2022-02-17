17 Şub 2022 - 10:40- Belediyeler G: 17 Şub 2022 - 10:41

Ankara Gölbaşı'nda esnaf ziyareti

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Ankara'da Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, esnaf ziyaretleri kapsamında esnafın sorunlarını dinlerken, projelerini de anlatma fırsatı buluyor.
Ankara Gölbaşı'nda esnaf ziyareti mask
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ANKARA (İGFA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, esnaf ziyaretlerine ara vermeden sürdürüyor. Sık sık esnafla bir araya gelerek esnafın sıkıntılarını dinleyen Başkan Şimşek, vatandaşa verdikleri hizmetlerden bahsetti.

İlçede hakkında yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde de bulunan Şimşek, göreve geldikleri günden bu yana tek amaçlarının vatandaşa layığıyla hizmet etmek olduğunu belirterek, "Gölbaşımızı Uluslararası Bilardo Kompleksi gibi dünyada eşi benzeri olmayan bir yapı ile buluşturduk. Gölbaşını yüzüncü yılın modern kenti haline getireceğimizi söylemiştik. GÖLBİS, Paylaşım Noktası, Umutlu Yaşam Merkezi, Modern Kurban Kesim Alanı, Kariyer Noktası, Hilal Kart, Büyük Gölbaşı Merkez Projesi, Üniversiteliler Caddesi gibi çok önemli projelerimiz ile bu hedefe adım adım gidiyoruz“ dedi.

Esnafın yaşadığı sorunların farkında olduklarına dikkati çeken Başkan Şimşek, zabıta ekiplerinin yaptıkları denetimlerle fırsatçılara ve stokçulara göz açtırmadıklarını söyledi. Şimşek, Gölbaşı'nda huzuru ve refahı kötü etkileyecek her türlü olumsuzluğun karşısında olduklarını kaydetti.

17 Şub 2022 - 10:40 - Belediyeler

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