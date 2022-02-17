Esnafa elektrikte yüzde 25 indirim Kararı...

İSTANBUL (İGFA) - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Dünkü Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı elektrik faturalarında düzenleme yapılacağına ilişkin haberin detaylarını paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğal gazda Türkiye'nin en uygun tarifeli hizmeti sunan ülkelerin başında geldiğinin altını çizdi.

Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkârı koruyacak şekilde, konutlardakine benzer bir kademelendirme üzerindeki çalışıldığını kaydeden Bakan Dönmez, elektrikte tarifelerine ilişkin, "Esnafın bugünkü mevcut fatura tutarından yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor" dedi.

Esnafa belli bir kademede yüzde 25 indirim olacağını kaydeden Bakan Dönmez, Cemevi ve Vakıflar yeni elektrik tarifesi için dağıtım şirketlerine başvuracağını kaydetti.

Bakan Dönmez, çalışmaları 1 Mart'a kadar tamamlayacaklarını söyledi.