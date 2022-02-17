Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar'dan 'Aşk' şarkıları

Suat FİLİZ (KIBRIS İGFA)- Mustafa Ceceli Sevgililer Günü kutlamasını geçen hafta eşi Selin İmer ile Kartalkaya'da kar tatilde kutladıklarını ilk defa kayak dersi aldığını söyledi.

Ceceli sahne partneri Ekin Uzunlar'a en kısa zamanda bir kısmet ,sevgili, eş dileğini söyledi. Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar Ceceli' ye horon tepmeyi öğrettiğini, dansta Ceceli'nin çok güzel olduğunu söyledi. Ceceli; "Yakın zamanda çıkan albümler var ama ben en çok 18 Şubat Tarkan'ın şarkısını bekliyorum" dedi.