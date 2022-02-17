Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar'dan 'Aşk' şarkıları

Suat FİLİZ (KIBRIS İGFA)- Mustafa Ceceli Sevgililer Günü kutlamasını geçen hafta eşi Selin İmer ile Kartalkaya'da kar tatilde kutladıklarını ilk defa kayak dersi aldığını söyledi.
Ceceli sahne partneri Ekin Uzunlar'a en kısa zamanda bir kısmet ,sevgili, eş dileğini söyledi. Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar Ceceli' ye horon tepmeyi öğrettiğini, dansta Ceceli'nin çok güzel olduğunu söyledi. Ceceli; "Yakın zamanda çıkan albümler var ama ben en çok 18 Şubat Tarkan'ın şarkısını bekliyorum" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.