Kamuya 2 bin 927 engelli memur ataması yapıldı

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşların kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katıldı.

Kamudaki engelli işçi sayısının 127 bine yaklaştığını açıklayan Erdoğan, son 19 yılda kamuda istihdam edilen toplam engelli sayısı 192 bin sınırına dayandığını söyledi.

Son olarak kamu kuruluşlarında 12 bin engelli kardeşimiz için daha istihdam imkanı açtıklarını kaydeden Erdoğan, "Engelli kardeşlerimizin özel sektörde ve kendi girişimlerinde de görünürlüklerinin arttığını görüyoruz. Engelli vatandaşlarımız da kabiliyetlerini, gayretlerini sergileyerek iş hayatında yerlerini alabilmekte iyi konumlara gelebilmektedir" dedi.

Ülkenin her kesimi gibi engellileri de ihmallerin, dertlerin, beklentilerin içinde bulduklarını anlatan Erdoğan, sorunun çözümü için dört bir koldan çalışmaya başladıklarını söyledi. Öncelikle ailelerinin üzerindeki maddi yükleri alacak çalışmalar yaptık. Evde bakım desteği, evde bakım yardımı, gündüz yaşam merkezleri, umut evleri gibi uygulamaları biz devreye aldıklarını belirten Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla evde bakım yardımı alan engelli sayısı 535 bin 700'e ulaştı. Kaynaştırma eğitimi alan engelli sayısı 58 binden 320 bine çıktı. Özel eğitim sınıflarında eğitim gören engelli sayısı da 7 binden 50 bin sınırına dayandı. Üniversitelerimizde engelli öğrenciler koordinasyon merkezleri kurulmuştur. Hayatın her alanda engellilerin hizmetlere ulaşmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturduk" dedi.

"ENFLASYON PRANGASINI PARÇALAYIP ATACAĞIZ"

"Faiz, döviz kuru, enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız" diyen Erdoğan, artık faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştüğünü kaydederek, "Döviz kuru da istikrara kavuştu. Şimdi enflasyonu tek haneli rakamlara indirme var. Ekonomi programımızın birinci amacı insanlarımızı işsiz, aşsız, gelirsiz bırakmamaktır. Yani istihdamı güçlendirmektir" diye konuştu.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile engellilerle birlikte ataması yapılacak 2 bin 927 engelli için butona basıldı. İşlerinin ve görev yerlerinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Kamudaki engelli memur sayımız bugünkü atamyla birlikte 66 bine ulaşmış oluyor. Hükümete geldiğimizde kamuda sadece 5 bin 777 engelli memur vardı. Biz yaptığımız 63 bin atama ile engelli kardeşlerimizin hayata katılmalarına, topluma faydalı işler üreten kişiler olmalarını sağladık" dedi.