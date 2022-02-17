Diş fırçalarının ortalama ömrü 3 ay

İSTANBUL (İGFA) - Ağız ve diş sağlığının korunmasında uzmanlar uyardı. Diş fırçası veya dil temizleyiciler yardımı ile dil temizliği, plak ve diş taşı oluşumunun önüne geçilebilmesi için de diş ipi ve ağız bakım suyu önem taşıyor.

Dişlere zarar verebilecek kürdan gibi sivri ve sert nesneler kullanılmaması gerekirken sert fırçalamadan uzak durulmasına da dikkat çekiliyor.

Diş fırçalarının ise 200 kullanımdan sonra değiştirilmesi gerekiyor.

Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Cansu Şeyma Ağrılı, doğru diş bakımına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ağız ve diş sağlığının tek başına bir alan olarak düşünülmemesi gerektiğini belirtti. Ağız ve diş sağlığının özellikle giderek artan kronik hastalıklarla ve genel sağlık durumu ile yakından ilişkili olduğunu belirten Ağrılı, ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunacak her faktör toplum sağlığı için önem taşıdığnı söyledi.

Diş bakımında dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Cansu Şeyma Ağrılı, dişlerde plak ve çürük oluşumuna neden olan asiditeyi oluşturan şeker ve şekerli gıdaların tüketimi minimuma indirilmesi gerektiğini kaydetti.

Aşırı çay ve kahve tüketimi ile sigara kullanımından mümkün olduğunca uzak durulması konusunda da uyarılarda bulunan Ağrılı, "Dişlere zarar verebilecek kürdan gibi sivri ve sert nesneler kullanılmamalıdır. Sert fırçalamadan uzak durulmalıdır. Özellikle çocukluk döneminde içilen suyun florür oranının yeterli seviyede olmasına dikkat edilmelidir. En az 6 ayda bir olmak üzere diş muayeneleri düzenli olarak yapılmalıdır. Diş fırçasının ortalama ömrü üç aydır. Yaklaşık 200 kullanımdan sonra fırçanızı değiştirmeniz gerekir; çünkü diş fırçasının kılları yıpranır. Kıvrılmış veya kırılmış kıllar dişlerinizi düzgün şekilde temizleyemez. Birkaç ay sonra diş fırçasında bakteri ve gıda parçacıkları birikmeye başlar. Bu yüzden diş fırçası üç ayda bir değiştirilmelidir" görüşlerine yer verdi.