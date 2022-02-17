Türkiye'nin yüzde 49,3'ü mutlu! En Mutlular İse Evliler...

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Türkiye’nin 2021 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre ülkenin yüzde 49,3'ü mutlu.

Bu oran 2020’de yüzde 48,2 olarak açıklanmıştı. 2020 yılında kendisini mutsuz olarak tanımlayanların oranı yüzde 14,5 iken; bu oran da 2021’de yüzde 16,6’ya yükseldi.

Araştırmada öne çıkan sonuçlara göre; kadınların yüzde 54,6’sı; erkeklerin ise yüzde 43,9’u mutlu.

Ayrıca evli insanlar bekar insanlara göre daha mutlu ve mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı yüzde 54 iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 40,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de mutluluk oranı en düşük olan yaş grubu yüzde 44,5 ile 18-24 yaş grubunda gözlendi.

EN MUTLU KESİM 65 YAŞ ÜSTÜ

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, herhangi bir okul mezunu olmayanların yüzde 54,4’lük oran ile en mutlu kesim olduğu görüldü.