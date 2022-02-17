17 Şub 2022 - 21:04- Gündem G: 17 Şub 2022 - 21:05

Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Ankara'da Açıldı!

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İçerisinde bilim ve sanat merkezi (BİLSEM), anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonu bulunan Nobel ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın isminin verildiği eğitim kampüsü törenle hizmete açıldı. Törene Prof. Dr. Aziz Sancar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve davetliler katıldı.
Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Ankara'da Açıldı! mask
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ANKARA (İGFA) - Alacaatlı Mahallesi'nde 11 bin metrekare alanda kurulu ve bilimsel çalışmalara öncülük etmek üzere donatılmış eğitim kampüsüne, DNA onarımı mekanizmaları konusundaki çığır açıcı çalışmaları ile 2015'te Nobel ödülü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı verildi.

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adının verildiği eğitim kampüsünün açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın nice Aziz Sancarlar yetiştirmek için eğitimde kitleselleşmeyi, kapsayıcılığı artırmak için yatırımlar yaptığını aktararak, özellikle son 20 yılda eğitimde büyük dönüşümlerin yaşandığını söyledi.

"Bu ülke, okul öncesinden yükseköğrenime kadar Anadolu'nun her noktasında, en ücra köşelerinde yeni Aziz Sancarları kazanmak için, onları eğitime dâhil edebilmek için devasa eğitim seferberliğine tanıklık etti" diyen Bakan Özer, "Okul, derslik ve öğretmen sayıları inanılmaz derecede, eğitim camiasının yeterince idrak edemediği rakamlara ulaştı. Son 19 yılda 200 binlerdeki olan derslik sayısı 850 bine ulaştı. 500 bin olan öğretmen sayısı 1,2 milyona ulaştı. Tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranında devasa rakamlara ulaştık. 2000'li yıllarda ortaöğretimdeki okullaşma oranımız yüzde 44 iken, bugün yüzde 90'lara ulaştı. Okul öncesinde yaklaşık 200 bin öğrenci eğitim alırken bugün 2 milyonun üzerinde bir okullaşmaya sahip olan bir öğrenci kitlesine sahibiz. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranları, 14'lerden yüzde 45'lere geldi. Tüm bu adımlar, aslında öncelikli olarak nerede olursa olsun, hangi sosyal ekonomik arka plana sahip olursa olsun, eğitimde fırsat eşitliği anlamında tüm çocuklarımızın eğitime kazandırılması anlamında çok anlamlı bir döneme tanıklık etti. Ben bu vesileyle her zaman eğitime en büyük bütçeyi aktaran, eğitimle ilgili her türlü sorunu çözmek için gerçekten büyük destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım, eğitim hizmetlerinde yer alan tüm aileler, tüm çocuklarımız adına şükranlarımı arz etmek istiyorum" diye konuştu.

Bakan Özer, 19 yıllık sürecin eğitimin belkemiği olan, kalitesini belirleyen, gücüne güç katan öğretmenleri desteklemek üzere Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkartılmasında önemli bir ana tanıklık ettiğini söyledi.

Bakan Özer ile Sancar, daha sonra Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin mini konserini dinledi ve okulun kütüphane, derslik ve laboratuvarlarını gezdi.

Okul gezisi sırasında öğrencilerin projelerini dinleyen ve kimya laboratuvarında deney yapan öğrencileri izleyen Sancar, okuldaki "Aziz Sancar" köşesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

17 Şub 2022 - 21:04 - Gündem

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