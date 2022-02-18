18 Şub 2022 - 11:08- Belediyeler G: 18 Şub 2022 - 11:09

Sincan Belediyesi Hayır Çarşısı 2022’ye Hızlı Başladı! Ankara Sincan Haberleri...

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Marketten giyime, kırtasiyeden temizlik malzemesine kadar vatandaşın çok sayıda ihtiyacını gideren Hayır Çarşısı aracılığıyla, Ocak ayından bu yana 1386 adet gıda kolisi dağıtıldı.
Sincan Belediyesi Hayır Çarşısı 2022’ye Hızlı Başladı! Ankara Sincan Haberleri... mask
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Sincan Belediyesi, Yarım Elma Hayır Çarşısı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatmayı sürdürüyor. Marketten giyime, kırtasiyeden temizlik malzemesine kadar vatandaşın çok sayıda ihtiyacını gideren Hayır Çarşısı aracılığıyla, Ocak ayından bu yana 1386 adet gıda kolisi dağıtıldı.

Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yarım Elma Hayır Çarşısında binlerce ihtiyaç sahibine gıda, giysi, temizlik ürünleri, yakacak gibi yüzlerce çeşit ürünle yardım ulaştırıyor.

Hayır Çarşısında geliri muhtaçlık sınırının altında olan, dar gelirli olduğu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı da yapılıyor. Geçen sene 15 bin 443 gıda kolisi yardımı yapan Sincan Belediyesi Yarım Elma Hayır Çarşısı, 2022’ye de hızlı başladı. Hayır Çarşısında Ocak ayından bu yana 1386 gıda kolisi dağıtıldı.

KISA SÜREDE ÇOK İŞ Sadece gıda kolisi yardımı değil birçok yardımla ihtiyaç sahibi ailelerin yüreklerini ısıtıyor. Hayır Çarşısında 1,5 aylık gibi bir kısa süre zarfında; 2 kişiye tablet, 2 kişiye tekerlekli sandalye, 661 kişiye temizlik kolisi, 48 kişiye mont, 38 kişiye bot ve 32 kişiye ayakkabı yardımı yapılarak vatandaşların yüzü güldürüldü. 

YARIM ELMA HAYIR ÇARŞISI’NA NASIL BAŞVURULUR?

Yarım Elma Hayır Çarşı üzerinden yapılan yardımlardan faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi ailelerin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne dilekçe ile bizzat başvuru yapmaları, E-Devlet üzerinden müracaat etmeleri gerekiyor.

Belediye, bunların dışında kendi web siteleri üzerinden ve 444 4762 numaralı telefondan ihtiyaç sahiplerinin taleplerine cevap veriyor.

18 Şub 2022 - 11:08 - Belediyeler

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