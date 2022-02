Gölbaşılı kadınlar “Bergen”i ve ”Eren”i izlemeye gidiyor! Ankara Gölbaşı Haberleri...

Başkan Ramazan Şimşek’in sosyal belediyecilik kapsamında yapığı etkinliklere bir yenisi daha ekleniyor. Gölbaşı Belediyesi, bin kadını ”BERGEN“ ve ”EREN” filmlerine götürüyor.

Gölbaşı Belediyesi’nin kadınlara yönelik sosyal faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Daha önce kadınlar için Şanlıurfa turu düzenleyerek 400 kadını geziye gönderen Başkan Ramazan Şimşek ve belediye ekipleri bu defa arabeskin unutulmayan kadın seslerinden Bergen ve ülkemizin unutulmayacak değerlerinden kahraman Eren’in hayatını anlatan filmlere bin Gölbaşılı kadının gitmesi için hazırlıkları tamamladı. Panora AVM’de 4-5 Mart’ta ”BERGEN“ filmini izleyeme 500 Gölbaşılı kadını götürecek olan Gölbaşı Belediyesi; 6-7 Mart’ta ise yine 500 kadını ”EREN“in hikayesi ile buluşturacak.

”Kadınlarımız için sosyal faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz“

Kadınların aktif olarak sosyal faaliyette bulunmaları için ellerinden gelen desteği verdiklerini ve bu konudaki planlamalarını sürdürdüklerini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ”Kadınlarımız için açtığımız kurslar, düzenlediğimiz geziler ve sosyal etkinliklerle onların yanında olmaya devam ediyoruz. Hayatın her alanında olduğu gibi sosyal faaliyet alanında da kadınlarımızın aktif olmaları bizler için çok önemli. Yüzü gülen kadınlar, mutlu aileler ve çocuklar yaratır. Bizler de Gölbaşılı vatandaşlarımızın mutluluğunu sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz“ dedi. Daha önce yaptıkları etkinliklere gösterilen yoğun ilginin kendisini oldukça memnun ettiğini söyleyen Başkan Ramazan Şimşek ”Gölbaşı Belediyesi olarak, yaptığımız etkinliklere ve projelere her gün bir yenisini ekliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Alışılagelmiş belediyecilik anlayışını değiştirerek, her alanda vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Arabesk müziğin böylesine değerli bir sesinin hikayesinin anlatıldığı “BERGEN” ve ülkemizin kahraman evladı için çekilen “EREN” filmlerine tüm Gölbaşılı kadınlarımızı davet ediyorum “ ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediyesi’nin 4-5’ta düzenlediği “BERGEN” ve 6-7 Mart’ta düzenlediği ”EREN“ sinema filmi gösterimine katılmak için kayıt linki (https://www.ankaragolbasi.bel.tr/sinema) üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Kaydı tamamlanan vatandaşların telefonuna SMS olarak bilet numarası gönderilecektir.

Bu eposta 'Gölbaşı Belediyesi' adına [email protected] adresine gönderilmiştir.'Gölbaşı Belediyesi' ile ilgili ve/veya başka bir marka ile ilgili basın bülteni veya basın daveti almak istemiyorsanız marka, sektör ve abonelik ayarları için lütfen tıklayınız. powered by CID: 61vHe,4,23402,949816-757494-lambda 1.1Bu epostayı görüntülemekte zorluk yaşıyorsanız: Lütfen tıklayınız.