Ezgi Ayçe son teklisinde 'Hayırdır' dedi! Ezgi Ayçe Kimdir?

İSTANBUL (İGFA) - Müzik öğretmeni olan anne babanın çocuğu olarak küçüklüğünden bu yana müzikle büyüyen ve aynı yıllarda kendi şarkılarını da yazmaya başlayan Ezgi Ayçe'nin yeni teklisi "Hayırdır" tüm dijital platformlarda yayına girdi.

Enbe Orkestrası’nın 2018 yılında yayınladığı albümünün çıkış parçası olan ve klibi Barcelona’da çekilen “Yarım Sevda” ile müzik dünyasına merhaba diyen Ayçe, başta Ajda Pekkan olmak üzere birçok sanatçı ile aynı sahneyi paylaşmış ve çocukluğundan gelen müzik tutkusunu sahne ve albümlere taşıdı.

Sözleri Ezgi Ayçe ve Nehir Kıyıcı, bestesi de Ezgi Ayçe’ye ait olan “Hayırdır”ın düzenlemesi Serdar Ayyıldız’a ait. “Ayrılık sonrası hayatına devam eden güçlü kadınların hikayesini ve ayrılığa, yalnızlığa bakış açımı anlattım”

dediği şarkının klibini ise Ahmet Can Tekin çekti.