Gözaltına alınan Migros işçileri serbest bırakıldı! Son Dakika Haberleri...

İSTANBUL (İGFA) - Tuncay Özilhan’ın villasının önünde saatlik 1 ekmek parası zam ve işten atılan 257 işçinin işe geri dönmesini istediği için polis tarafından gözaltına alınan işçiler ile birlikte Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçiler Sendikası Genel Başkanı ve sendika yöneticileri serbest bırakıldı.

Migros'tan yapılan açıklamada, toplumsal görev üstlenen dağıtım merkezleri içinden Avrupa Dağıtım Merkezinde görev yapan bazı çalışanların yanıltıcı beyanlar ve yönlendirmeler ile Batı Marmara Bölgesindeki tedarik zincirini kesintiye uğratıldığını belirterek, "Açıklama sonrasında Us Grup ile iletişime geçen 70 kişinin işlerinin başına dönmüş olmasından mutluluk duyduk. Diğer arkadaşlarımıza da çağrımızı yineliyoruz" çağrısında bulundu.

DGD-SEN Örgütlenme Uzmanı Murat Bostancı, gözaltına alınan işçilerin serbest bırakıldığını açıkladı. Migros’un kurumsal açıklamasının da yalan olduğunu iddia eden Bostancı, "Migros yalan söylemeyi bırakıp derhal taleplerimizi karşılamalıdır. Direnişimiz taleplerimiz karşılanana kadar sürecektir" dedi.