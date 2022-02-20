PÖH'ler her daim, her zaman göreve hazır!

ANKARA (İGFA) - Özel Harekat Başkanlığının Gölbaşı ilçesindeki yerleşkesinde bir taraftan özel harekat saflarına yeni katılanlara eğitim verilirken diğer taraftan da uzman timlerin kazandıkları beceriler tatbikatlarla sürekli güncelleniyor.

Özel harekat temel eğitim kursunu tamamlayan genç Polisler yıl boyunca planlanan hizmet içi eğitimlere alınarak silah ve mühimmat, keskin nişancı, patlayıcı madde, zırhlı araç kullanımı, bina, arazi, taktik dağcılık, su altı, yaralıya müdahale, etkili güç kullanımı, arama kurtarma ve hayatta kalma gibi branşlarda uzmanlaşıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre tatbikatlarda sahada yaşadıkları zorlukların seviyesini arttırarak uyguladıklarını dile getiren eğitmen Komiser, eğitimde daha önce yaşamış olduğumuz operasyonların zorluk seviyesini değiştirerek personelimizin imkan ve koşullarda hareket kabiliyetini en üst seviyeye yükseltmeyi amaçladıklarını kaydetti. Eğitimlerde bina ve araç operasyonu, harita, taktik dağcılık, kış şartlarında doğada arama ve kurtarma, keskin nişancı kursları da yer alıyor.

Senaryo gereği operasyon düzenlenecek mekan ve araziyi öncesinde drone ile havadan görüntüleyen sonrasında ise planlı şekilde harekete geçen timler, su altında, meskun mahalde ya da kırsalda kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getiriyor.