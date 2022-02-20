20 Şub 2022 - 23:51- Spor G: 20 Şub 2022 - 23:52

VakıfBank’tan 20. Haftada zafer sevinci

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VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 20. haftasında Mert Grup Sigorta’yı konuk etti. Sarı-siyahlılar maçın başından itibaren etkili bir oyun ortaya koyduğu mücadeleyi 3-0 kazandı.
VakıfBank’tan 20. Haftada zafer sevinci mask
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İSTANBUL (İGFA ) - Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Mert Grup Sigorta ile karşılaştı. Rakibini 3-0 mağlup etmeyi başaran sarı-siyahlılar tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 20 maça çıkarttı.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk bölümü çekişmeli geçen açılış setinde VakıfBank, 6-6’dan sonra rakibine sadece 6 sayı daha vererek, 25-12’lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, 25-19’luk skorla durumu 2-0 getirdi. Son sette de ritmini koruyan sarı-siyahlılar, seti 25-18 maçı ise 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 15 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 13, Kübra Akman 8, Derya Cebeioğlu 6, Melis Gürkaynak ise 5 sayı kaydetti.

20 Şub 2022 - 23:51 - Spor

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