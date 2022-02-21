Bademlidere projesi dünya üçüncüsü oldu!

Kent, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci çalışmaları ile Türkiye'ye örnek olan Çankaya Belediyesi, dünya çapındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yaklaşık 50 ülkeden 160'ın üzerinde projenin yarıştığı 2021 Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri'nde Çankaya, üç ödül birden kazandı.

Çankaya Belediyesi, Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı, Kent-Tarım Hobi Evi ve Sağlıklı Sokaklar projeleriyle üç bronz madalyanın sahibi oldu. ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJE ÖDÜLLERİ 32 ülkenin 34 projeyle finale kaldığı yarışmada "Çevresel Sürdürülebilir Projeler" kategorisinde Çankaya iki ödül birden aldı. Çankaya Belediyesinin 750 dönüm alanın 500 dönümünde ağaçlandırma çalışması yaptığı "Prestij Projesi" Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı dünya üçüncüsü oldu. Pilot çalışmaları Bahçelievler'de başlayan Sağlıklı Sokaklar projeleri de bronz ödülün sahibi oldu.

Nüfusu 400 binin üzerinde olan kentlerin yarıştığı Şehir Kategorisinde Çankaya Belediyesi Kent-Tarım Hobi Evleri çalışmasıyla Bronz Ödül'ün sahibi oldu. Çankayalıların bahçıvanlık ve tarım ürünü yetiştiriciliği hakkında her alanda teorik ve pratik eğitim alabildiği Kent-Tarım Hobi Evleri dünyaya "örnek" proje olarak sunulurken, kent içindeki bostanı ve pratik yapmaya uygun atölyeleriyle önemli bir eğitim merkezi olan Mutlukent ve Öveçler'deki Kent-Tarım Hobi Evleri'yle Çankaya, Çin ve Güney Kore kentlerinin ardından üçüncülük ödülünü Başkent'te getirdi.

Bu sonuçlarla Çankaya Belediyesi, Türkiye'den 4 belediyenin katıldığı yarışmada Türkiye'ye en çok ödülü getiren yerel yönetim oldu. "İYİ Kİ ÇANKAYALIYIM" Sağlıklı Kentler Birliği ödüllerinin hemen ardından üç farklı projeyle daha uluslararası platformlardan ödül almanın gururunu yaşadıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Hayatın her alanında olan bir belediye inşa ettik. Kreşlerimiz, pazaryerlerimiz, kültür merkezlerimiz, Çankaya evlerimiz, engelsiz yaşam merkezlerimiz, ödüllü parklarımız, havuzlar ve spor merkezlerimizle hayatın her alanında var olan bir belediye oluşturduk. İnsana dokunan Çankayalının yaşam kalitesini arttıran 'İyi ki Çankayalıyım' dedikleri bir belediyeye dönüştük" diye konuştu.

BADEMLİDERE 2. AOÇ OLACAK

Çankaya Belediyesinin en önemli özelliğinin insan odaklı çalışma ve projeleri olduğunu vurgulayan Başkan Taşdelen şunları söyledi:

" Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı projemizin ağaçlandırma çalışmalarını tamamladık. Çok kısa bir süre sonra rekreasyon alanının temelini atacağız. Burası Ankaramızın ikinci Atatürk Orman Çiftliği olacak. Halkımızdan alınan Atamızın mirası AOÇ’yi, 750 dönüm alanda yeniden halkımıza kazandıracağız.

Çankayalıyı kentin içinde toprakla buluşturan Mutlukent ve Öveçler'deki Kent-Tarım Hobi Evlerimizin yanına bir yenisini daha çok yakında ekliyoruz. 33 dönüm üzerine Alacaatlı'da kurulacak yeni kent ve tarım merkezimiz 2022 yatırımlarımız arasında yer alacak. Bizim işimiz gücümüz çalışmak. Yağmur, kar demeden çalışıyoruz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesiyiz. O’nun mirasını gelecek nesillere aktarmak için, O’nun adına çalışarak layık olacağız. Biz rant için değil halk için çalışıyoruz. Çankaya Belediyesi halkındır ve Çankaya’nın en değerli arazilerini, park, kültür merkezi, kreş, pazar yeri gibi yatırımlarla tekrar halka veriyoruz.”