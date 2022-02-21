21 Şub 2022 - 12:44- Belediyeler G: 21 Şub 2022 - 12:45

Pursaklar'da Spor Dolu Hafta Sonu!

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Pursaklar Belediyesi tarafından, her hafta sonu gençlere ve çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmelerine yönelik düzenlenen spor faaliyetleriyle dolu dolu geçiyor.
Pursaklar'da Spor Dolu Hafta Sonu! mask
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Pursaklar Belediyesi antrenörleri, hafta sonu gerçekleştirilen sportif faaliyetlerde çocuklar ve gençler için özel parkurlar hazırlıyor. Bu parkurlarda çocuklar bir yandan kendilerini geliştirme fırsatı bulurken bir yandan da eğlence dolu vakit geçiriyor.

Pursaklar Belediye Spor Kulübü Tesislerinde genç sporcu adayı çocuklar; yüzme, basketbol, jimnastik, voleybol, tekvando, yüzme, badminton, hokey, futbol, müzik eğitimleri gibi farklı branşta açılan kurslarla tecrübe edinmeye ve kendilerini geliştirme imkânı buluyor. 

"Geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Sporla iç içe sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "7'den 70’e tüm hemşehrilerimizin spor yapması ve sağlıklı bir yaşam sürmesini amaçlıyoruz. Geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla belediyemize ait tesislerimizde farklı branşlarda kurslar açıyoruz. Bizim amacımız her alanda ciddi şekilde spor yapabilen çocukları yetiştirmek. Spora ve sporculara olan desteğimiz artarak devam edecek” dedi.

21 Şub 2022 - 12:44 - Belediyeler

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