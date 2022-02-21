21 Şub 2022 - 13:03- Belediyeler G: 21 Şub 2022 - 13:04

Sincan zabıtasından marketlere kdv denetimi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri KDV indirimi sonrasında marketlerde aşırı zamlı ve fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için denetimlerde bulundu. İşyerlerini mercek altına alan ekipler ilçedeki gıda ürünleri satış noktalarını tek tek denetledi.
Sincan zabıtasından marketlere kdv denetimi... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri KDV indirimi sonrasında marketlerde aşırı zamlı ve fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için denetimlerde bulundu. İşyerlerini mercek altına alan ekipler ilçedeki gıda ürünleri satış noktalarını tek tek denetledi.

Temel gıda maddelerinde yapılan KDV indiriminin ardından harekete geçen Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri gıda ürünleri satış noktalarına denetim yaptı. Özellikle büyük marketler ve zincir marketleri mercek altına alan ekipler fiyatlarda düşüş olup olmadığı, KDV indiriminin ürünlere yansıtılıp yansıtılmadığı yönünde denetimlerini artırdı. 

Rafları tek tek inceleyen zabıta ekipleri, hem ürün fiyatlarının KDV indirimine uygun olup olmadığını hem de ürün etiketlerinin etiket yönetmeliğe uygun olarak takılıp takılmadığını kontrol etti. 

Vatandaşı mağdur olmaması için denetimlerini büyük bir titizlikle yapan ekipler, raflarda bulunan ürünleri kasa ile karşılaştırarak farklılıklar olup olmadığını da denetledi. Kurallara uymayan işletmelere genel yasal işlemler uygulayan ekiplerin denetimleri artarak devam edecek.  

 

21 Şub 2022 - 13:03 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Dişi Herkül'ün hedefi olimpiyatlar! mask
Dişi Herkül'ün hedefi olimpiyatlar!
Pursaklar'da Spor Dolu Hafta Sonu! mask
Pursaklar'da Spor Dolu Hafta Sonu!
Bademlidere projesi dünya üçüncüsü oldu! mask
Bademlidere projesi dünya üçüncüsü oldu!
Pursaklar Belediyesi Medya Akademisi İlk Mezunlarını Verdi! mask
Pursaklar Belediyesi Medya Akademisi İlk Mezunlarını Verdi!
Seymen Evi Geleneği Pursaklar'da Yaşatılıyor! mask
Seymen Evi Geleneği Pursaklar'da Yaşatılıyor!
Ankara Spor kulüpleri başarıdan başarıya koşuyor! mask
Ankara Spor kulüpleri başarıdan başarıya koşuyor!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status