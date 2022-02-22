Keçiören’de doğa temizliği!

Doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kâğıt ve metal türünden birçok atık uzun soluklu çalışmanın ardından toplanarak çöp toplama noktasına götürüldü.
Piknikçilerin ve doğaseverlerin çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Köylerimizin ve mesire alanlarımızın temizliğine büyük özen gösteriyoruz.
Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği mesire alanlarımızı sık sık temizliyoruz. Dönüşümü zor olan atıkların doğaya bırakılmaması gerekiyor. Daha yaşanabilir bir ortamın oluşturulması açışından Keçiören Belediyesi olarak her bölgede temizlik çalışması yürütüyoruz. Geleceğimiz için çevremizi temiz tutmalı, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.