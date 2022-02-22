22 Şub 2022 - 12:41- Belediyeler G: 22 Şub 2022 - 12:42

Keçiören’de doğa temizliği!

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Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ekipleri tarafından ilçeye bağlı Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerinde mıntıka temizliği yapıldı.
Keçiören’de doğa temizliği! mask
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Doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kâğıt ve metal türünden birçok atık uzun soluklu çalışmanın ardından toplanarak çöp toplama noktasına götürüldü.

Piknikçilerin ve doğaseverlerin çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Köylerimizin ve mesire alanlarımızın temizliğine büyük özen gösteriyoruz.

Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği mesire alanlarımızı sık sık temizliyoruz. Dönüşümü zor olan atıkların doğaya bırakılmaması gerekiyor. Daha yaşanabilir bir ortamın oluşturulması açışından Keçiören Belediyesi olarak her bölgede temizlik çalışması yürütüy​oruz. Geleceğimiz için çevremizi temiz tutmalı, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız.” dedi.​

22 Şub 2022 - 12:41 - Belediyeler

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