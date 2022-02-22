Abb’den halk sağlığını önceleyen proje!

ABB ev sahipliğinde 21-23 Şubat 2022 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) temsilcilerinin katılacağı toplantılarda halk sağlığı alanında yapılacak çalışmalar ele alınacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) toplum sağlığını önceleyen projelere imza atmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yerel Yönetim Reformu doğrultusunda ‘‘Hizmet Sunumuna İlişkin Süreçlerin Sadeleştirilmesi Amacıyla Yerel Hizmet Sunum Standartların Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi’’ faaliyeti kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘halk sağlığı’ alanında pilot büyükşehir belediyesi olarak seçildi.

ABB HALK SAĞLIĞI İÇİN ÖRNEK PROJELERE İMZA ATTI

İnsan sağlığı kadar toplum sağlığı için de örnek projeleri hayata geçiren ABB, bu çalışmalarıyla başarılı sonuçlar elde etti. Halk sağlığı konusunda imza attığı çalışmalar nedeniyle BM “LAR III Projesi”ne seçilen Ankara Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyelere de öncülük etti.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Yerel Yönetim Reformu toplantısına; Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, BM Kalkınma Programı Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projesi Yöneticisi Neslihan Yumukoğlu, LAR III Proje uzmanları Dr. Volkan Recai Çetin ile Prof. Dr. Nuray Yazıhan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Şehircilik Uzmanı İbrahim Akgül, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukatı Nurten Işık ve Büyükşehir Belediyesi temsilcileri katıldı.

AMAÇ: HESAP VEREBİLİR VE KATILIMCI YEREL YÖNETİM

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın eş yararlanıcısı olduğu Yerel Yönetim Reformu III Aşama Projesi, yerel yönetim reformu süreci uygulama desteğinin devam etmesini ve Türkiye’de uluslararası standartlara uygun etkili, kapsayıcı, hesap verilebilir ve katılımcı yerel yönetimin sağlanmasını amaçlıyor.

Türkiye’de 8 Büyükşehir Belediyesinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘‘Hizmet Sunum Standartların Geliştirilmesi Çalıştayı’’nda Büyükşehir Belediyelerinin görev ve sorumluluk alanları; Halk Sağlığı, Toplu Taşımada Halk Sağlığı, Önleyici ve Koruyucu Hizmetleri, Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri ile Tarımsal Destekleme Hizmetleri olarak belirlendi.

‘‘HALK SAĞLIĞI ALANINDA PİLOT BÖLGE OLARAK SEÇİLDİK’’

23 Şubat 2022 tarihine kadar ABB’nin ev sahipliğinde düzenlenecek ve halk sağlığı konusunun ele alınacağı toplantının açılışını yapan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, proje hakkında şu bilgileri verdi:

“Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı LAR III proje ekibinin önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uygun görüşleri neticesinde Belediyemiz yerel hizmet sunum standartların geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi kapsamında halk sağlığı alanında pilot büyükşehir belediyelerinden biri olarak seçilmiştir. Bugünkü toplantıyla bu konulara çalışmış oluyoruz ve bu konuda standartların geliştirilmesi konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak başarılı olacağımızı düşünüyorum.’’

‘‘PROJEMİZİ BAŞARIYA ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ’’

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı LAR III Proje Yöneticisi Neslihan Yumukoğlu da şu değerlendirmelerde bulundu:

“Projemizin amacı; Büyükşehir Belediyesi Yasası’nın devreye girmesinden sonra ortaya çıkan eksikliklerinin tespit edilmesi ve yerel yönetimlerimiz ile merkezi idarelerimizin bu konudaki kapasitelerinin güçlendirilmesi ve böylece ülke çapında daha şeffaf, hesap verilebilir ve katılımcı bir yerel yönetimin sağlanması. Ekim ayından bu yana özellikle pilot çalışmalarımıza odaklanmış durumdayız. Türkiye’de çeşitli büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimizde ve il özel idare birimlerimizde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Şu ana kadar bütün belediyelerimizi ve yerel yönetimlerimizi hedefleyen eğitim programlarımız gerçekleştirildi. Avrupa Birliği’nin uygulamalarının incelendiği raporlarımız oluşturuldu. Belediye yöneticilerimiz ve merkezi idare temsilcilerinin katıldığı teknik çalışma ziyaretleri düzenlendi ve şu an bunlardan bir tanesi daha gerçekleşecek. Projemiz ülke için ihtiyaç duyulan bir proje olarak lanse ediliyor. Bu projeyle belediyelerimizin yoğun destekleri ve ilgileri ile başarıya ulaştırmayı hedefliyoruz.’’

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı LAR III Proje Uzmanı Dr. Volkan Recai Çetin de “Halk Sağlığı standartlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesini pilot il olarak belirledik. Proje genelinde yaklaşık 5 adet rapor hazırlandı ve birçok eğitim modülü oluşturuldu. 2022 Temmuz ayı sonunda projemizi tamamlamayı hedefliyoruz’’ dedi.