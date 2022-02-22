22 Şub 2022 - 14:49- Belediyeler G: 22 Şub 2022 - 14:50

‘Gençlerin Sözü’ radyo Angara tv’de

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Keçiören Belediyesi Radyo Angara TV, Angara’nın Yıldızları Ses Yarışması’nda finale kalan ve sesini tüm Türkiye’ye duyurma fırsatı bulan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ses Eğitimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Barış Alçay’a kapılarını açtı. Barış Alçay bundan böyle sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği ‘Gençlerin Sözü’ isimli müzik programıyla müzikseverlerle buluşacak.

‘Gençlerin Sözü’ radyo Angara tv’de mask
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Keçiören Belediyesi bünyesinde yayın hizmeti veren Radyo Angara TV ‘Gençlerin Sözü’ isimli yeni bir programla izleyicilerin ve dinleyicilerin karşısına geçecek. Programda aynı zamanda Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve popüler müzik icra eden genç müzisyenler de konuk edilerek onlara seslerini duyurma imkânı sunulacak. 

“YENİ SANATÇILAR YETİŞTİRMELİYİZ”

Türk müziğine yeni sanatçılar kazandırmak için çeşitli yarışmalar düzenlediklerini ve bu yarışmalar aracılığıyla yeni yetenekleri keşfetme şansı bulduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sayısız cevherlerimiz var. Kendini anlatamayan, tanıtamayan birçok yeteneğimiz var. 

Bu cevherlerimizin sesini duyurabilmesi için ses yarışması düzenledik. Atalarımızdan bize miras kalan değerlerimizi yaşatmak için yeni sanatçılar yetiştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle Radyo Angara TV’nin kapılarını da bu genç yeteneklerimize sonuna kadar açtık. Burada yapacakları programlarla müzik kültürümüze yeni cevherlerimizi kazandırmış olacağız. Sadece Ankara’mıza değil tüm Türkiye’mize kazandıracağız.” dedi. ​

22 Şub 2022 - 14:49 - Belediyeler

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