22 Şub 2022 - 16:20- Belediyeler G: 22 Şub 2022 - 16:21

Keçiören’de 22.02.2022’ye özel 30 ‘evet’

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Keçiören’de evlilik günlerini unutulmaz kılmak için 22.02.2022 tarihini seçen 30 çift dünya evine girdi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un kıydığı nikâhlar sırasında çiftlerin ‘evet’leri Keçiören Belediyesi Âşık Veysel Nikâh Salonu’nda yankılandı.
Keçiören’de 22.02.2022’ye özel 30 ‘evet’ mask
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Türkiye`nin en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören’de 30 çift 22.02.2022’yi evlilik tarihi olarak seçti. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Âşık Veysel Nikâh Salonu da birçok nikâh merasimine ev sahipliği yaptı. 30 çift Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da kıydığı nikâhlarla bir ömür boyu mutluluğa ‘evet’ dedi.

Evlatlarının mürüvvetlerini görmenin mutluluğunu yaşayan anne ve babalar ise dualar ederek evlatlarının bir ömür boyu mutlu olmasını dilediler.

Unutulmaz bir tarihte evlenerek mutlu yuva kurmanın ilk adımını atan çiftleri tek tek tebrik eden Keçiören Belediye başkanı Turgut Altınok, “Ailenin temelinde; karşılıklı sevgi, saygı, hürmet ve çiftlerin birbirlerini anlayışla karşılamaları yer alıyor. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyorum. Cenab-ı Allah kendilerine, milletine ve vatanına hayırlı hizmetler sunacak güzel evlatlar nasip etsin. Darısı bekârların başına olsun inşallah." dedi.​

22 Şub 2022 - 16:20 - Belediyeler

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