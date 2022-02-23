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Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından şehit müdür Hayrettin Eren için taziye mesajı yayımladı. Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu Şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.