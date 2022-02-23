Pursaklar’da Dağ Taş Tertemiz!

İlçe genelinde mahallelerin tamamına bir program dâhilinde hizmet götüren Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temiz cadde ve sokaklar için gece gündüz vardiyası ile çalışmaları yürütüyor.

Belediye ekipleri, ilçe merkezleri başta olmak üzere boş arazilerde görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla sabahın erken saatlerinde başladığı temizlik çalışmalarına gün boy devam ederek ilçe mahallelerini sağlıklı hale getirmek adına yoğun bir mesai harcıyor.

‘‘Hemşehrilerimiz çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz’’

Bir toplum ne kadar temiz olursa hayat standartlarının o denli güzel ve kaliteli olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Boş arsa ve arazilerdeki atık ve çöpleri temizleyerek görüntü kirliliğine son veriyoruz. Hemşehrilerimiz çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Her gün, her saniye gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarıyla ilçemizi daha yaşanılabilir, daha temiz ve daha nezih bir yer haline getirme adına çalışmalarımız devam edecek” dedi.’’