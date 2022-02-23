Pursaklar'da Yedi İklim Türküler Korosu Yüreklere Dokunacak...

Pursaklar Belediyesi öncülüğünde Yedi iklim türküler konseri Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şef Turgay Coşkun yönetiminde yüreklere dokunan türküleri ile koro, solo ve enstrümantal ezgiler ile Pursaklar halkı ile buluşuyor.

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde dinleyicisi ile buluşacak olan Yedi İklim Türküler konseri, Cuma günü saat 20.00’da başlayacak.

‘‘Yüreklere dokunan türkülerimizi birlikte dinleyelim’’

Cuma akşamı türkü severleri müzik ziyafeti sunacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Yüreklere dokunan türkülerimizi birlikte dinleyelim. Katılmak isteyen Türk müziğine gönül vermiş türkü severler, sınırlı sayıdaki biletleri Belediye Binamız 6.kattan alabilirler’’ dedi.