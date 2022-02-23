23 Şub 2022 - 11:24- Belediyeler G: 23 Şub 2022 - 11:25

Pursaklar'da Yedi İklim Türküler Korosu Yüreklere Dokunacak...

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Pursaklar Belediyesi tarafından organize edilen Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından yüreklere dokunan Yedi İklim Türküleri, 25 Şubat’ta Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde ücretsiz halk konseri verilecek.
Pursaklar'da Yedi İklim Türküler Korosu Yüreklere Dokunacak... mask
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Pursaklar Belediyesi öncülüğünde Yedi iklim türküler konseri Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şef Turgay Coşkun yönetiminde yüreklere dokunan türküleri ile koro, solo ve enstrümantal ezgiler ile Pursaklar halkı ile buluşuyor.

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde dinleyicisi ile buluşacak olan Yedi İklim Türküler konseri, Cuma günü saat 20.00’da başlayacak. 

‘‘Yüreklere dokunan türkülerimizi birlikte dinleyelim’’

Cuma akşamı türkü severleri müzik ziyafeti sunacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Yüreklere dokunan türkülerimizi birlikte dinleyelim. Katılmak isteyen Türk müziğine gönül vermiş türkü severler, sınırlı sayıdaki biletleri Belediye Binamız 6.kattan alabilirler’’ dedi.

23 Şub 2022 - 11:24 - Belediyeler

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