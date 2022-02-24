24 Şub 2022 - 10:08- Belediyeler G: 24 Şub 2022 - 10:09

Başkent’in festival şehri Mamak!

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Başkent’in festival şehri Mamak’ta, Ankara Döneri Festivali düzenlenecek. Mamak Belediyesi tarafından organize edilen ve Ankara’nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek etkinlikte, sahne alacak olan ünlü sanatçı Veli Erdem Karakülah, Mamaklılara unutulmaz bir gün yaşatacak.

Başkent’in festival şehri Mamak! mask
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27 Şubat Pazar günü Saat:13.00’da gerçekleşecek festival, belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak. 

Mamak’ta, Ankara Döneri Festivali düzenlenecek

Başkent’in lezzeti Ankara Döneri tanıtılacak

Başkent’in önemli lezzetlerinden biri olan Ankara Döner'ini hem tanıtmak hem de vatandaşların keyifli bir gün geçirmeleri adına eğlenceli bir festival hazırladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak bizim için büyük bir aile. Yine güzel bir festivalde ailemizle bir arada olacağız.

Bu festivallerimizin temel amacı birlik ve beraberliği artırarak, vatandaşlarımızın güzel bir vakit geçirmelerini sağlamak. Tüm hemşehrilerimi düzenleyeceğimiz bu güzel festivale bekliyorum” dedi. 

24 Şub 2022 - 10:08 - Belediyeler

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