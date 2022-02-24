Başkent’in festival şehri Mamak!

27 Şubat Pazar günü Saat:13.00’da gerçekleşecek festival, belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.
Mamak’ta, Ankara Döneri Festivali düzenlenecek
Başkent’in lezzeti Ankara Döneri tanıtılacak
Başkent’in önemli lezzetlerinden biri olan Ankara Döner'ini hem tanıtmak hem de vatandaşların keyifli bir gün geçirmeleri adına eğlenceli bir festival hazırladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak bizim için büyük bir aile. Yine güzel bir festivalde ailemizle bir arada olacağız.
Bu festivallerimizin temel amacı birlik ve beraberliği artırarak, vatandaşlarımızın güzel bir vakit geçirmelerini sağlamak. Tüm hemşehrilerimi düzenleyeceğimiz bu güzel festivale bekliyorum” dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.