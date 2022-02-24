Mamak Ekolojik Köy ’de Bahar Heyecanı

Sebze Meyve Bahçeleri, Tarım Eğitimi Atölyeleri, Ata Tohumu Ambarı, Kafetarya, Ekmek Fırını, Ürün Satış Reyonları ve Seranın bulunduğu bal peteği mimarisiyle göz dolduran evlerin bahçe kısmında ise 23.000 metrekarelik alana, 30.000 aromatik bitki, 400 meyve ağacı, 100 üzüm asma ve 5.000 metrekarelik Sebze Bahçesi ilkbaharın gelişiyle birlikte Mamak’a kazandırılmaya hazırlanıyor.
Toprak Kokusunu Özleyen Mamak’a Gelsin
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle üzerinde durduğu “Türk Tarımını Güçlendirme” ve “Ata Tohumu Yetiştirme” projesi kapsamında, Mamak’ta milli ve yerli tarıma büyük önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Toprak kokusunu özleyen Mamak’a gelsin parolasıyla güzel Mamak’ımızı tarımın merkezi yapma yolunda hızla ilerliyoruz. Baharın gelmesiyle Mamak’ımız yeşillenecek, toprağın kokusu tüm çevreye yayılacak. Ekolojik Köyümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük önem verdiği yerli ve milli tarım ekonomiye katkı sağlayacak” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.