24 Şub 2022 - 10:31- Dünya G: 24 Şub 2022 - 10:32

Ukrayna'nın bir çok bölgesinden patlama haberleri geliyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ukrayna'ya Rusya'nın düzenlediği askeri harekatta, ülkenin birçok bölgesinden patlama haberleri geliyor. Ukrayna'da başkent Kiev ile birlikte toplam 6 kentten patlama haberi geldi.
Ukrayna'nın bir çok bölgesinden patlama haberleri geliyor! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla birlikte Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulunmuştu.

Pek çok bölgede patlama seslerinin duyulduğu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri devam ederken, patlamalardan bir süre sonra Ukrayna Ordusu "Hava savunma sistemimiz toplam 5 uçak ve 1 helikopterin vurdu" dedi.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Ochakiv’de bulunan Deniz Üssü ’de Rus Ordusu tarafından vuruldu.

Rus Ordusuna bağlı Ka-52 Saldırı Helikopteri, Kırım üzerinde uçuş gerçekleştiriyor.

Ukrayna Ordusu Harkov şehrine giriş bölgelerinde tank birlikleri ile kontrol noktaları oluşturdu.

Ukrayna Ordusu, Ukrayna'nın doğusunda iki Rus tankının imha edildiğini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dymtro Kuleba, dünyadaki Ukrayna vatandaşlarına seslendiği paylaşımda, "Putin'in işgali ile ilgili gerçekleri ülkelerinizde anlatın" dedi.

24 Şub 2022 - 10:31 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kuzey Kıbrıs'ta 5.1 Büyüklüğünde Deprem! mask
Kuzey Kıbrıs'ta 5.1 Büyüklüğünde Deprem!
İtalya'dan güven mektubu! mask
İtalya'dan güven mektubu!
Fatma Girik'in cenaze tören tarihi belli oldu! mask
Fatma Girik'in cenaze tören tarihi belli oldu!
Erdoğan, Johnson ile görüştü mask
Erdoğan, Johnson ile görüştü
TOGG'a uluslararası uğurlama mask
TOGG'a uluslararası uğurlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile iş birliği için görüştü mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile iş birliği için görüştü
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status