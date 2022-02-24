Ukrayna'nın bir çok bölgesinden patlama haberleri geliyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla birlikte Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulunmuştu.

Pek çok bölgede patlama seslerinin duyulduğu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri devam ederken, patlamalardan bir süre sonra Ukrayna Ordusu "Hava savunma sistemimiz toplam 5 uçak ve 1 helikopterin vurdu" dedi.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Ochakiv’de bulunan Deniz Üssü ’de Rus Ordusu tarafından vuruldu.

Rus Ordusuna bağlı Ka-52 Saldırı Helikopteri, Kırım üzerinde uçuş gerçekleştiriyor.

Ukrayna Ordusu Harkov şehrine giriş bölgelerinde tank birlikleri ile kontrol noktaları oluşturdu.

Ukrayna Ordusu, Ukrayna'nın doğusunda iki Rus tankının imha edildiğini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dymtro Kuleba, dünyadaki Ukrayna vatandaşlarına seslendiği paylaşımda, "Putin'in işgali ile ilgili gerçekleri ülkelerinizde anlatın" dedi.