24 Şub 2022 - 10:36- Gündem G: 24 Şub 2022 - 10:37

Taşıt sayısı Ocak ayında yüzde 15,7 artış yaşadı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaptığı açıklamada 2022 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre trafiğe kaydı yapılan araç sayısında artış yaşandı. Ocak ayında kaydı yapılan araç sayısı 75 bin 829 adet olduğu belirlendi.
Taşıt sayısı Ocak ayında yüzde 15,7 artış yaşadı... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,7 arttı.

Verilere göre Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 55,2'sini otomobil, yüzde 21,6'sını kamyonet, yüzde 12,6'sını motosiklet, yüzde 4,5'ini kamyon, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 90,6, otomobilde yüzde 41,5, kamyonette yüzde 40,1, kamyonda yüzde 38,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 22,5, otobüste yüzde 22,1 artarken traktörde yüzde 51,9 ve motosiklette yüzde 31,9 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 azaldı. Buna göre de Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 23,9 ve kamyonda yüzde 9,0 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 68,1, otomobilde yüzde 43,8, traktörde yüzde 34,7, kamyonette yüzde 26,8, otobüste yüzde 20,6 ve motosiklette yüzde 9,2 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 25 milyon 321 bin 937 oldu. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

24 Şub 2022 - 10:36 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Eren Kış-26 Operasyonu başlatıldı! mask
Eren Kış-26 Operasyonu başlatıldı!
Türkiye, Rusya'nın o kararını reddetti! mask
Türkiye, Rusya'nın o kararını reddetti!
Otomotiv kredilerinde yeni dönem! mask
Otomotiv kredilerinde yeni dönem!
Abb’den afetlere karşı farkındalık paneli... mask
Abb’den afetlere karşı farkındalık paneli...
Gündüz hizmet merkezlerinde engelli bireylerin yaşam kalitesi artırılıyor! mask
Gündüz hizmet merkezlerinde engelli bireylerin yaşam kalitesi artırılıyor!
Atatürk’ün Kazanamadığı Tek ‘Savaş’ Film Oluyor! mask
Atatürk’ün Kazanamadığı Tek ‘Savaş’ Film Oluyor!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status