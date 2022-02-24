24 Şub 2022 - 10:42- Yaşam G: 24 Şub 2022 - 10:43

THY: Ukrayna'ya uçak seferleri iptal edildi

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Türk Hava Yolları, tüm Ukrayna seferlerini iptal etti.
THY: Ukrayna'ya uçak seferleri iptal edildi mask
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İSTANBUL (İGFA) - Türk Hava Yolları (THY), bugünkü tüm Ukrayna seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugünkü tüm Ukrayna seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

24 Şub 2022 - 10:42 - Yaşam

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