THY: Ukrayna'ya uçak seferleri iptal edildi

İSTANBUL (İGFA) - Türk Hava Yolları (THY), bugünkü tüm Ukrayna seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugünkü tüm Ukrayna seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.