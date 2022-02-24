İSTANBUL (İGFA) - Türk Hava Yolları (THY), bugünkü tüm Ukrayna seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugünkü tüm Ukrayna seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
24 Şub 2022 - 10:42- Yaşam Güncelleme: 24 Şub 2022 - 10:43
THY: Ukrayna'ya uçak seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları, tüm Ukrayna seferlerini iptal etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.