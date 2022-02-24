24 Şub 2022 - 10:43- Dünya G: 24 Şub 2022 - 10:44

Türkiye'de Ukrayna vatandaşları için 'acil destek hattı' açıklaması

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Türkiye'den Ukrayna'da yaşayan vatandaşlara Dışişleri Bakanlığı'ndan çağrı yapıldı.

Türkiye'de Ukrayna vatandaşları için 'acil destek hattı' açıklaması mask
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ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğunu belirterek, mevcut durumda evlerde veya güvenli bir yerde kalmalarını, seyahatten kaçınmalarını istedi.

Ülkeden ayrılmak isteyenler için de gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağını kaydeden Dışişleri Bakanlığı, telefon numaraları verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada;

"Bize aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +903122922929

Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin’de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612

Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa’da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026"

24 Şub 2022 - 10:43 - Dünya

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