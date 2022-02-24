24 Şub 2022 - 11:36- Belediyeler G: 24 Şub 2022 - 11:37

Gölbaşılılar 7' den 70' e tiyatroda buluşuyor...

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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor. Yediden yetmişe tüm Gölbaşılılar için yaptığı projelerle adından söz ettiren Başkan Şimşek, bu defa hem çocuklar hem de yetişkinler için tiyatro gösterimi etkinliği düzenliyor.
Gölbaşılılar 7' den 70' e tiyatroda buluşuyor... mask
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Gölbaşı Belediyesi, 2 Mart’ta düzenleyeceği tiyatro gösterimi etkinliği ile hem çocukların hem de yetişkinlerin yüzünü güldürüyor.

2 Mart Çarşamba günü Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde ilk olarak saat 13.00’de ”İBİŞ” oyununu çocuklarla buluşurken; ”DURSUN İSTEMEZ” saat 19.00’da tiyatrosever yetişkinler için sahnede olacak.

Geleneksel mizah anlayışı ile Gölbaşılı çocuklarla buluşacak olan “İBİŞ” oyunu, Ercan Seval’in yönetmenliği ile sahnede olacak. Tek perde sergilenecek tiyatroda; ana roldeki komik uşak tiplemesinin ismi olan İbiş çocukların yüzünü güldürecek. Yönetmenliğini Semih Yetimoğlu, sanat yönetmenliğini Ercan Seval, sahne amirliğini Feridun Korukçu, dekor ve müziklerini Abdullah Darı, kostümlerini Emin Teber’in hazırladığı “DURSUN İSTEMEZ“ adlı tiyatro oyunu ise sevgiyi, saygıyı, vatan duygusunun önemini, hayatın tüm renklerini ve değerlerimizi gelecek nesillere aktarmanın önemini sahneye yansıtacak. 

Gölbaşı sporun, sanatın ve kültürün birleştiği nokta olacak”

Gerçekleştirdikleri sosyal faaliyetlerle ilgili konuşan Başkan Ramazan Şimşek “Gölbaşımızı sporun, sanatın ve kültürün birleştiği önemli noktalardan biri haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak düzenlediğimiz aktivitelerle hemşehrilerimizin sosyalleşmelerine katkıda bulunmaya özen gösteriyoruz.

Gölbaşılı kadınlarımız için düzenlediğimiz gezilerin, sinema gösterimlerinin yanı sıra çocuklarımız ve gençlerimiz için yaptığımız turnuvalar ve sosyal aktivitelerle yediden yetmişe tüm Gölbaşılıların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Özellikle çocuklarımızın sosyalleşmesi ve bu imkanlardan faydalanmaları bizim için çok önemli. Tüm hemşehrilerimizi bu tiyatro şölenine davet ediyorum” dedi. 

24 Şub 2022 - 11:36 - Belediyeler

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