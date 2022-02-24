24 Şub 2022 - 13:36- Gündem G: 24 Şub 2022 - 13:41

Son Dakika: Beştepe'de güvenlik zirvesi sürüyor...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi Beştepe'de sürüyor.
Son Dakika: Beştepe'de güvenlik zirvesi sürüyor... mask
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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Rusya'nın Ukrayna'ya askerî müdahalesinin ele alınacağı güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da bulunması nedeniyle zirvede yer almıyor.

24 Şub 2022 - 13:36 - Gündem

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