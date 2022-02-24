Polatlılı muhtarlar abb bilgisayar kursunu başarıyla tamamladı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarının kamu hizmetlerini daha etkin, verimli ve daha güvenilir bir şekilde yürütebilmesini sağlamak amacıyla ‘teknoloji eğitimi’ projesini hayata geçirdi.

Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğinde ilk olarak Polatlı ilçesinde başlatılan teknoloji eğitimi sona erdi. Ücretsiz eğitimi başarıyla tamamlayan Polatlılı mahalle muhtarları sertifikalarını almaya hak kazandı.

İLK MEZUNLAR POLATLI’DAN

Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda Polatlı Aile Yaşam Merkezi’nde başlatılan bilgisayar eğitimleri iki ay sürdü.

Pilot bölge olarak seçilen Polatlı’da hayata geçirilen bilgisayar kursunda önemli bilgilerle donatılan muhtarlar; belgelerini Muhtarlıklar İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar’ın katıldığı törenle sertifikalarını aldı.

Mahalle muhtarlarının daha donanımlı olmalarını sağlamak istediklerini belirten Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, muhtarları tebrik ederek şöyle konuştu:

“Ortak akıl ilkesi doğrultusunda muhtarlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımızla iş birliği içinde muhtarlarımıza bilgisayar kursları düzenliyoruz. İlkini başlattığımız Polatlı ilçemizde kursa katılım sağlayarak tamamlayan muhtarlarımıza katılım belgelerini takdim ettik. Muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum.”

Uzman eğitmenlerden ders alan Polatlılı muhtarlar; bilgisayarın temel kullanımından sosyal medya kullanımına, Muhtar Ankara’dan Başkent Mobil uygulamasına kadar birçok teknolojik uygulama hakkında pratik ve teorik bilgiler öğrendi.

SERTİFİKA HEYECANI

Ankara Büyükşehir Belediyesine ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’a sağladığı eğitim imkânından dolayı teşekkür eden ve sertifika heyecanı yaşayan Polatlılı muhtarlar, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Tevfik Yavaş (Polatlı Kurtuluş Mahalle Muhtarı): “Çok güzel bir duygu yaşadık bugün. Muhtarlık yaptığım süre içerisinde hep bunun hayalini kuruyordum. Muhtar arkadaşlarımızın meslekleriyle ilgili genel bir eğitimden geçmesi gerektiğini düşünüyordum. Sağ olsunlar Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın sayesinde bu bilgilere ulaştık. Çok verimli geçti, emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

-Adem Köse (Polatlı Muhtarlar Derneği Başkanı): “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın açmış olduğu bu kurs için çok teşekkür ederiz. İlk uygulama Polatlı’da hayata geçirildiği için bizlere verilen değeri bir kez daha görmüş olduk.”

-Bülent Özalp (Uzunbey Mahalle Muhtarı):”Biz kırsal köy muhtarlarıyız. Uzak bir mesafede olduğumuz için artık online olarak belediyeye gitmeden işlerimizi halledebileceğiz. Bu eğitim bizlere zamandan tasarruf sağlamamıza da yardımcı oldu. Artık bilgisayar ile ilgili işlerimizi daha kolay halledebileceğiz. Şahsım ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim.”

-Mustafa Küçük (Polatlı Çamlıca Mahalle Muhtarı) : “Böyle bir kurs düzenlendiği için çok teşekkür ederiz. Daha verimli hizmet etmemize büyük katkı sağlayacak. Dilekçe yazmayı öğrendik. İlgili birimlerle daha hızlı irtibata geçmeyi ve işlerimizi internet üzerinden halletmek için de çok iyi oldu.”

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz teknoloji eğitimleri Çubuk, Akyurt ve Sincan Yenikent’te devam ediyor.