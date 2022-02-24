Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harekat, barış ve istikrara vurulmuş ağır darbedir"

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

"Rusya'nın harekatını reddediyoruz" diyen Erdoğan, "Bu adım bölgenin barış ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir" dedi.

"Kendi vatandaşlarımız ile Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, diyalog çağrısını tekrarladı.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini belirterek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e de ifade ettiğini kaydeden Erdoğan, "Derin tarihi bağlarımız ve dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Putin'le de yaptığım görüşmede bunları ifade ettim" dedi.

Uluslarası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Köksal Kuş, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tablo hediye etti.