24 Şub 2022 - 16:24- Belediyeler G: 24 Şub 2022 - 16:25

Başkan Ramazan Şimşek 1 milyon yıllık tarihe sahip çıkıyor!

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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan Tulumtaş Mağarası’nı ziyaret etti, tarihi mağarada incelemelerde bulundu.
Başkan Ramazan Şimşek 1 milyon yıllık tarihe sahip çıkıyor! mask
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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan Tulumtaş Mağarası’nı ziyaret etti, tarihi mağarada incelemelerde bulundu.

Gölbaşı Belediyesi’nden Tarihi Değer Tulumtaş Mağarası’na Anlamlı Ziyaret 

Tarihi önemi ile kültür ve turizm alanında Gölbaşı için önemli bir değer olan Tulumtaş Mağarası’nı ziyaret eden Başkan Ramazan Şimşek ”1992 yılında gün yüzüne çıkan Tulumtaş Mağaramızı turizme kazandırmak için tüm gücümüzle çalıştık. Oluşumu 1 milyon yıl öncesine dayanan böylesine önemli bir mağaranın Gölbaşı’nda bulunuyor olması bizim için çok kıymetli “dedi. 

Tulumtaş Mağarası’nın Gölbaşı’nı turizm merkezlerinden biri haline getirmede önemli bir değer olduğunu söyleyen Başkan Şimşek” Tulumtaş Mağarası, tarihi ve kültürel önemi ile Gölbaşı’nın turizm cenneti haline gelmesi yolunda kilit bir önem taşıyor. Biz de mağaramızın tanıtımı, geliştirilmesi ve turistler için önemli bir merkez haline gelmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Mağaramızın ziyaretçilere açılması ve hak ettiği değeri görmesi bizim için en büyük mutluluk “dedi.

Gölbaşı’nın kültürel değeri Tulumtaş Mağarası emin ellerde 

Tulumtaş Mağarası’nın ziyaretçilerle buluşması için büyük bir özenle çalışmalarını yürüttüklerini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Tulumtaş Mağarası’nın turizme kazandırılması için büyük çaba gösteren Gölbaşı Kaymakamlığı’na ve Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan’a teşekkür etti.

”Gölbaşımızın gelişmesi ve Tulumtaş Mağarası’nın turizme kazandırılması için desteklerini esirgemeyen Sayın Kaymakamımız Tülay Hanım’a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bizler el ele vererek vatandaşımıza hizmet etmek, sosyal ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek için Gölbaşı Belediyesi olarak verdiğimiz mücadeleyi artırarak devam ettireceğiz. Gölbaşı’nın gelişmesi ve kalkınması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.” açıklamasında bulunan Başkan Şimşek, mağarada detaylı incelemelerde bulundu.

24 Şub 2022 - 16:24 - Belediyeler

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