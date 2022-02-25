25 Şub 2022 - 09:32- Belediyeler G: 25 Şub 2022 - 09:33

Mamak turnuvaya farklı başladı!

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TİKA ile karşılaşan Yeşil-Beyazlılar sahadan 8-0 gibi net bir skorla ayrılarak turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. 
Mamak turnuvaya farklı başladı! mask
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Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı sponsorluğunda geleneksel olarak düzenlediği ’Spor Toto Kamu Futbol Turnuvası’ ilk maçından Mamak Belediyesi galibiyetle ayrıldı. TİKA ile karşılaşan Yeşil-Beyazlılar sahadan 8-0 gibi net bir skorla ayrılarak turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. 

Başarı çıtası günden güne artmaya devam ediyor

Turnuvada  iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Ekibimizi aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. İlçemizde sporun gelişimi noktasında spor yatırımlarını bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Mamak’ta spor çeşitliliği ve başarı çıtası günden güne artmaya devam ediyor. Elde edilen başarılar da bunun en büyük göstergesi oluyor" dedi.

25 Şub 2022 - 09:32 - Belediyeler

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