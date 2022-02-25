25 Şub 2022 - 10:34- Belediyeler G: 25 Şub 2022 - 10:35

Çankaya’da ibadethaneler temizleniyor!

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Çankaya Belediyesi ilçedeki cami ve cemevlerine periyodik olarak temizlik hizmeti vererek vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı bir ortamda yapmalarını sağlıyor. 
Çankaya’da ibadethaneler temizleniyor! mask
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Halk sağlığına yönelik hizmetlerini sürdüren Çankaya Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı koşullarda yapabilmeleri için ilçedeki ibadethaneleri düzenli olarak temizliyor.

İlçe sınırları içinde bulunan cami ve cemevlerini belirli bir takvime göre düzenli olarak temizleyen Çankaya Belediyesi, sağlıklı bir ortam hazırlıyor. Her gün farklı bir yerin temizliğini gerçekleştiren ve ilçe genelindeki ibadethanelerin tamamını sırayla temizleyen Belediye ekipleri, halıları süpürerek tozdan arındırıyor.  

Pandemi nedeniyle her zamankinden daha da önemli hale gelen temizlik çalışmaları sayesinde ibadetlerini yerine getirmek için cami, mescit ve cemevlerini kullanan Çankayalılar daha temiz ve hijyen ortamda ibadetlerini yapma imkanı buluyorlar.   

25 Şub 2022 - 10:34 - Belediyeler

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