25 Şub 2022 - 12:38- Belediyeler G: 25 Şub 2022 - 12:39

Gölbaşı Belediyesi Ata Tohumlarını Toprakla Buluşturdu…

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Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında ürettiği domates, salatalık, biber ve patlıcan ata tohumlarını vatandaşlara dağıtmak üzere toprakla buluşturdu.
Gölbaşı Belediyesi Ata Tohumlarını Toprakla Buluşturdu… mask
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 Vatandaşlar sağlıklı ürünler ile buluşsun diye ata tohumlarının üretimine devam ettiklerini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Her sene olduğu gibi bu sene de yerli ata tohumumuzu toprakla buluşturduk. Amacımız gelecek nesillere organik sebze ve meyve tohumlarını aktarmak.” ifadelerini kullandı. 

Başkan Şimşek’ten Çiftçilere Çağrı

“Kuraklığın kapımıza dayandığı bu günlerde hem bizim hem de çocuklarımızın eli toprakla buluşsun” açıklamasında bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek çiftçilere de çağrıda bulunarak “Ben çiftçilerimizden şunu rica ediyorum. Lütfen ata tohumumuza sahip çıkalım. Gelecek nesillerimiz için ata tohum çok önemli. Dönelim kaybettiğimiz değerlere ve o güzel günlere. Tarım ve hayvancılık ekonomimize geleceğimize yön verecek. Atılan küçük adımlar ile ülkemiz yeşillenecek.” 

25 Şub 2022 - 12:38 - Belediyeler

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