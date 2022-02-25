Sincan belediyesinden 52 noktada patili dostlarımıza mama !

Sincan Belediyesi sokakta yaşayan can dostlarımızın her zaman yanında. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Birimine bağlı ekipler bir taraftan sokak hayvanlarının tedavileri ile ilgilenirken bir taraftan da onlar için mama takviyesinde bulunuyor. 52 besleme noktasına mama bırakan ekipler gösterdikleri duyarlılıkla takdir topluyor.

Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek adına birbirinden önemli projeleri hayata geçiren Sincan Belediyesi düzenli olarak 52 besleme noktasına mama bırakıyor. Böylece can dostlarımız ekipler tarafından bırakılan mama ile beslenerek, kış aylarında beslenme sıkıntısı çekmiyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Birimine bağlı ekipler mama dağıtma çalışmalarının yanı sıra, bölgedeki yaralı ve hasta olan hayvanları da acil müdahale aracı ile yerinde ya da Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürerek tedavilerini yapıyor. Sağlığına kavuşturulan can dostlarımız tekrar yaşam alanlarına bırakılıyor.

1085 KUTU YAŞ MAMA DAĞITILDI

Sincan Belediyesi sokaktaki can dostlarımız için dağıtılan yaş mamayı da kendi üretiyor.

Sincan Belediyesi Eko- Çiftlik’te bulunan tesiste ihtiyaç olan haftalık yaş mama bir günde üretiliyor. Geçen sene üretilen yaş mamadan 1085 kutusu patili dostlara dağıtıldı.