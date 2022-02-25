Hocalı soykırımı Keçiören’de anıldı!

Anma programına Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, Ke​çiören Müftüsü Mehmet Şahin, Türkiye’de askeri eğitim alan Azerbaycanlı askerler katıldı.

Anma programında katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu soykırıma şahit olunca, o zamanı ve tarihi yaşayınca insan çok etkiliyor. Ben o zaman Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Genel Sekreter yardımcısıydım. Rahmetli Başbuğ, o dönemde bana bir mektup verdi ve iki arkadaşımızla birlikte Azerbaycan’a gittik. Elçi Bey’e bu mektubu ilettik. Daha sonra Halk Cephesi’ne gittik ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin de üzerine düşeni yaptığını gördük.” dedi.

Hocalıda yaşanan vahşetin soykırım olduğu kararının ilk Keçiören’de tanındığını da hatırlatan Altınok şunları söyledi:

“Soykırım kararı ilk kez Keçiören’de dile getirildi. Bu Ermeniler tarafından yapılan bir soykırımdır. Tüm dünyanın gözü önünde Azerbaycan’ın bir parçası işgal edilmişti. Bugün Rabbimize şükürler olsun çırpınırdı Karadeniz'in sonunda Azerbaycan'a, Turan ellere Türk’ün bayrağını asacağız dedik ve astık. Azerbaycan ve Türk bayraklarımız yan yana dalgalanıyor. Devletlerin tarihlerinde zaferler ve acı sayfalar vardır. Yakın tarih ve kısa zamanda gördüğümüz şu ki, vatana sımsıkı sahip çıkmamız lazım. Kaderimizi hiçbir ülkeyi bağlamadan her türlü tedbiri almamız lazım. Devlet olmanın, ayakta kalmanın, hayatta kalmanın yolu budur.

Karabağ zaferinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Azerbaycanlı kardeşlerimizin ve Azerbaycan devletimizin yanında olduğunu gösterdi. İlham Aliyev’de tüm dünyaya rağmen öz vatan toprağını savaşarak yeniden Azerbaycan topraklarına kattı. Bu iki liderin kardeşliği ebet müddet var olsun. Yükselen bayraklarımız inmesin inşallah. Türk dünyası dostluğumuz var olsun. Vatanımız için şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Hocalı Soykırımı’nı unutturmayacaklarını dile getiren Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, “30 yıl önce vatan uğruna hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Allah onların mekânını cennet makamını âli etsin. Kardeşlerimize ağır silahlarla, tanklarla, tüfeklerle saldırdılar. Yaşlı, genç, çocuk demeden onları hunharca vahşice soykırıma tabi tuttular. 30 yıl geçti, biz onları unutmadık unutmayacağız. Şairin dediği gibi, unutursak kalbimiz kurusun.” diye konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov anma programının düzenlenmesine vesile olan Başkan Altınok’a teşekkür ederek, “30 sene boyunca Azerbaycan için törenler teşkil eden Keçiören belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Azerbaycan için şeref verici bir gün.

Çünkü Hocalı Anıtı Keçiören’in en güzel noktasına, merkeze taşındı. Hocalı Soykırımı Ermeni faşizminin bir tezahürüdür. Bu Azerbaycan Türkleri nazarında insanlığa karşı bir cinayettir. Bir daha bu tür cinayetlerin ürememesi için ibretliktir. Yaşamını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Anma programında, Aşağı Eğlence Mahallesi’nde bulunan ve Türk Dünyası Kalaba Kent Meydanı’na taşınan Hocalı Anıtı’nın açılışı da yapıldı. Katılımcılar anıta dualar eşliğinde karanfil bıraktı.