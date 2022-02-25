25 Şub 2022 - 14:41- Belediyeler G: 25 Şub 2022 - 14:42

Uzay ve havacılığın kalbinde anlamlı buluşma...

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, havacılık ve uzay sanayi alanında Türkiye’nin uluslararası arenadaki gururu olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil’i ziyaret etti.

Uzay ve havacılığın kalbinde anlamlı buluşma... mask
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Oğuz ve Kotil, iki kurum arasında gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Oğuz, ilçe sınırları içinde bulunan ve Türkiye’nin havacılık ve uzay sanayi alanında uluslararası arenadaki gururu olan TUSAŞ’ın Genel Müdürü Kotil’i ziyaret etti. Oğuz burada, Kotil’den yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Oğuz, uzay ve havacılık alanlarındaki başarılarından dolayı Kotil’in şahsında tüm TUSAŞ ailesine teşekkürlerini sundu. Oğuz ve Kotil daha sonra iki kurum arasında gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. 

Göğsümüzü kabartıyor 

Oğuz, TUSAŞ markasının uluslararası arenada Türkiye’nin göğsünü kabartan ve ülke güvenliğimiz açısından oldukça önemli işlere imza attığını belirterek, “Değerli Genel Müdürümüz Temel Kotil ve tüm çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kotil de, Oğuz’u misafir etmekten dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, bu anlamlı ziyareti için teşekkür etti.

25 Şub 2022 - 14:41 - Belediyeler

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