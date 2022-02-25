25 Şub 2022 - 22:29- Gündem G: 25 Şub 2022 - 22:30

Benzin ve motorine yarın büyük zam!

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası EPGİS, 25 Şubat Cuma'yı 26 Şubat Cumartesi'ye bağlayan gece yarısından itibaren benzin ve motorinin litre fiyatlarına her iki ürünün toplamında 3 lira 20 kuruş zam yapılacağını açıkladı.
Benzin ve motorine yarın büyük zam! mask
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BURSA (İGFA) - Gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1,61, motorinin litre fiyatında ise 1,51 lira fiyat artışı yapıldı. EPGİS'in zammı sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre, Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

25 Şub 2022 - 22:29 - Gündem

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