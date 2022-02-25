25 Şub 2022 - 22:29- Gündem

Benzin ve motorine yarın büyük zam!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası EPGİS, 25 Şubat Cuma'yı 26 Şubat Cumartesi'ye bağlayan gece yarısından itibaren benzin ve motorinin litre fiyatlarına her iki ürünün toplamında 3 lira 20 kuruş zam yapılacağını açıkladı.