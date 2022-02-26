Ankara Turizm Elçilerini Ağırlıyor! Travelexpo Ankara Fuarı Ne Zaman, Nerede?

2020 ve 2021 yılında küresel pandemi sebebiyle gerçekleştirilmeyen, dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan TRAVELEXPO ANKARA Fuarı 03-06 Mart 2022 tarihlerinde ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Turizm sektörüne yön veren sektör temsilcilerinin en önemli buluşma noktası olan ve ATİS Fuarcılık tarafından 2016 yılından itibaren aralıksız olarak 4 kez düzenlenen TRAVELEXPO ANKARA Fuarı, 3-6 Mart 2022 tarihlerinde ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde; Atrium, Truva, Zelve hollerinde düzenlenecek. Fuar sayesinde Türkiye başta olmak üzere komşu ve çevre ülkelerin kültür ve turizm potansiyelinin tanıtılabileceğini aktaran Atis Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, geçen yıllarda olduğu gibi “Kültür Turizmi” nin ön planda olacağı TRAVELEXPO Ankara’da çalıştay ve konferanslar da düzenleneceğini söyledi. “Kültür Turizmi’nin yanı sıra “Sağlık Turizmi” ve “Kamp-Karavan Turizmi” gibi özel bölümlerin de yer alacağı fuarda ülkemizin, komşu ve çevre ülkelerin kültür ve turizm potansiyeli tanıtılabileği ve aynı zamanda ikili görüşmelerin organize edileceği bir etkinlik olacak. Katılımcılarımız ile ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlamayı heyecanla bekliyoruz” dedi.

50 sektör profesyoneli fuarda olacak

Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi’nin koordinasyonunda düzenlenecek fuarda, 15’in üzerinde ülkeden gelecek 50 sektör profesyoneli ile B2B görüşmeler yapılabilecek. Sağlık Turizmi özel bölümünde akredite hastaneler, klinikler ve acentelerin yanı sıra Başkent Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi tüm bileşenleri ile geniş bir katılım sağlayacak. TGA desteği ile 7 ülkeden 20 tur operatörünün B2B yapmak üzere misafir edileceği organizasyonda; TUADER (Turizm Akademisyenleri Derneği) iş birliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile 2.Kültürel Miras Alanlarında Sürdürülebilir Turizm Zirvesi düzenlenecek.

İran’ın kardeş ülke, Trabzon’un ise kardeş kent olduğu fuarda; 15 ülke, 40’ın üzerinde destinasyon, 200’ün üzerinde katılımcı ve 50 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor…