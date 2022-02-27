Bugün Miraç Kandili

ANKARA (İGFA) - İslam aleminin bol bol ibadet, namaz ve oruçla geçirdiği mübarek gün Miraç kelime olarak "Yükselmek – Göğe Yükselmek" anlamını taşır.

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 27 Şubat'ta (bugün) idrak edilecek olan kandil; İslami kaynaklara göre; Hz.Muhammed'in göğe yükselmesi (Allah katına çıkışı) olarak bilinen bu mübarek gün, her yıl Recep ayının 27. Gecesi idrak edilmektedir.

Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan Miraç Kandili'nde Müslüman alemi; Kur"ân–ı Kerim okunmalı, Peygamber Efendimiz (sav)"e salât ü selâmlar getirilmeli, tevbe ve istiğfar etmelidir.

Miraç Kandili dolayısıyla ülke çapında yayın yapan TV/Radyo kanallarında yayınlanacak Kur’an-ı Kerim ve mevlit programları şöyle: