Bugün Miraç Kandili

ANKARA (İGFA) - İslam aleminin bol bol ibadet, namaz ve oruçla geçirdiği mübarek gün Miraç kelime olarak "Yükselmek – Göğe Yükselmek" anlamını taşır.
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 27 Şubat'ta (bugün) idrak edilecek olan kandil; İslami kaynaklara göre; Hz.Muhammed'in göğe yükselmesi (Allah katına çıkışı) olarak bilinen bu mübarek gün, her yıl Recep ayının 27. Gecesi idrak edilmektedir.
Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan Miraç Kandili'nde Müslüman alemi; Kur"ân–ı Kerim okunmalı, Peygamber Efendimiz (sav)"e salât ü selâmlar getirilmeli, tevbe ve istiğfar etmelidir.
Miraç Kandili dolayısıyla ülke çapında yayın yapan TV/Radyo kanallarında yayınlanacak Kur’an-ı Kerim ve mevlit programları şöyle:
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.