Bakan Çavuşoğlu: "Umudumuz kalıcı ateşkes"

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki vatandaşların tahliyelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katıldığı televizyon programında konuşan Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın hareketından önce vatandaşları tek tek arayarak ülkeyi tahliye etmelerini söylediklerini belirterek, THY'nin de Harkov'a ilave seferler koyduğunu anımsattı. 6 bin 600 civarında tahliye edilmek istenen vatandaşın olduunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Sosyal medyadan herkese tek tek yanıt yazıyoruz. Şu anda vatandaşlarımızı geçebileceği tüm ülkelerdeki misyonlarımız seferber oldu. Odessa ve Kiev'de sokağa çıkma yasağı var. Bazı şehirlerde sokak çatışmaları var, vatandaşlarımızı çıkarmak riskli. Otobüslerimizi çatışma olmayan şehirlere yönlendireceğiz ki oradakiler tahliye olabilsin" diye konuştu.

İnsani ateşkesin sağlanması için çaba sarf ettiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile bu konuyu görüştüm. Prensip olarak taraflar insani ateşkese karşı değil. Umudumuz Ukrayna'da kalıcı ateşkese dönülmesidir" dedi.