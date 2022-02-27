27 Şub 2022 - 19:23- Dünya G: 27 Şub 2022 - 19:24

Bakan Çavuşoğlu: "Umudumuz kalıcı ateşkes"

ABONE OL Google News Sayfamız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, insani ateşkes sağlanması için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Taraflar insani ateşkese karşı değil. Umudumuz Ukrayna'da kalıcı ateşkese dönülmesidir" dedi.
Bakan Çavuşoğlu: "Umudumuz kalıcı ateşkes" mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki vatandaşların tahliyelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katıldığı televizyon programında konuşan Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın hareketından önce vatandaşları tek tek arayarak ülkeyi tahliye etmelerini söylediklerini belirterek, THY'nin de Harkov'a ilave seferler koyduğunu anımsattı. 6 bin 600 civarında tahliye edilmek istenen vatandaşın olduunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Sosyal medyadan herkese tek tek yanıt yazıyoruz. Şu anda vatandaşlarımızı geçebileceği tüm ülkelerdeki misyonlarımız seferber oldu. Odessa ve Kiev'de sokağa çıkma yasağı var. Bazı şehirlerde sokak çatışmaları var, vatandaşlarımızı çıkarmak riskli. Otobüslerimizi çatışma olmayan şehirlere yönlendireceğiz ki oradakiler tahliye olabilsin" diye konuştu.

İnsani ateşkesin sağlanması için çaba sarf ettiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile bu konuyu görüştüm. Prensip olarak taraflar insani ateşkese karşı değil. Umudumuz Ukrayna'da kalıcı ateşkese dönülmesidir" dedi.

27 Şub 2022 - 19:23 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ukrayna'nın bir çok bölgesinden patlama haberleri geliyor! mask
Ukrayna'nın bir çok bölgesinden patlama haberleri geliyor!
Kuzey Kıbrıs'ta 5.1 Büyüklüğünde Deprem! mask
Kuzey Kıbrıs'ta 5.1 Büyüklüğünde Deprem!
İtalya'dan güven mektubu! mask
İtalya'dan güven mektubu!
Fatma Girik'in cenaze tören tarihi belli oldu! mask
Fatma Girik'in cenaze tören tarihi belli oldu!
Erdoğan, Johnson ile görüştü mask
Erdoğan, Johnson ile görüştü
TOGG'a uluslararası uğurlama mask
TOGG'a uluslararası uğurlama
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status