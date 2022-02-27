Bursaspor'da Faruk Banaz dönemi Faruk Banaz Kimdir?

BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü'nün 57. Olağanüstü Genel Kurul'u Tofaş Spor Salonu'nda 490 genel kurul üyesinin katılımıyla gerçekleşti.

Genel Kurul Geçici Divan Başkanı İlhan Parseker, tek Başkan Adayı Ömer Furkan Banaz ve yönetim kurulu listesini üyelere tek tek okudu. Daha sonra açık oylamaya geçildi. Ömer Furkan Banaz oy çokluğu ile Bursaspor Kulübü Başkanlığına seçildi.

Kulübün yeni başkanı Ömer Furkan Banaz, 4 yılda dört başkan değiştirdiğine dikkati çekerek, "Bursaspor içinde bulunduğu durumu hak etmemektedir. Genç bir ekibiz. Dolayısıyla içimizde umutla bakanlar olduğu kadar bizlere tereddütle bakanlar da var. Tüm inisiyatif ve imkanlarımı kullanarak kulübümüzün marka değerimi arttıracağım. Bizim öncelikle hedefimiz mali dengeyi sağlamak olacak. Camiamızın yüzümü güldürmek istiyoruz. Türk spor camiasına tekrardan güven vermek istiyoruz" dedi.

Banaz, "Türkiye sevdamız Bursaspor aşkımız diyenlerle yola devam edeceğiz" dedi.

Olağanüstü Genel Kurula katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, yaklaşık 60 yıllık mazisi olan kulüp için durumların çok üzücü olduğuna dikkati çekti. Aktaş, "Ben Bursaspor'u yönetmeyeceğim. Ben Bursaspor'a katkı vermeye çalışacağım. Bu kongremizin ve yeni yönetimimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum'' dedi.

BANAZ'IN A TAKIMI

Ömer Furkan Banaz'ın Yönetim Kurulu Listesinde Talha Temurhan, Mehmet Zahit Yanar, Sinan Topuk, Enes Can Demir, Ramazan Çetin Kaya, Onur Özen, Ali Karaca, Mustafa Kuzu, Rıdvan Gültekin, Ahmet Güngör, Selim Yolgeçen ve Metin Alp yer aldı.

Banaz'ın ekibinde Disiplin Kurulu'na Volkan Aksu, Umut Önel, Yıldırım Hacıoğlu seçilirken; Denetim Kurulu'na Ali Nazım Tekelioğlu, Onur Dağlı, İbrahim Hoşgül, TFF Delege Kurulu'na ise Emre Şankaya, Abdülkerim Demir, Yunus Tan ve Mert Uz seçildi.