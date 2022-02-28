28 Şub 2022 - 08:36- Magazin G: 28 Şub 2022 - 08:37

Gülben Ergen göz kamaştırdı

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3 gün arka arkaya İstanbul ‘da konser veren Gülben Ergen önceki akşam Nossa Costa sahnesinde sevenleriyle buluşurken Raissa Vanessa imzalı kostümüyle göz doldurdu.
Gülben Ergen göz kamaştırdı mask
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İSTANBUL (İGFA) - Cahide Palazzo, Günay Restaurant ardından da önceki akşam Nossa Costa sahnesinde konser veren Gülben Ergen rakiplerine hem İstanbul ‘da 3 gün arka arakaya yaptığı işlerle fark atarken Tolga Çam, Gülşah Saraçoğlu, Raissa Vanessa imzalı kostümleriyle modern tarzı ile sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

4 Mart Cuma akşamı Bursalı hayranlarıyla Aida Sahne ‘de buluşacak olan Gülben Ergen konserden konsere koşmaya devam ediyor!

28 Şub 2022 - 08:36 - Magazin

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