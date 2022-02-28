Gülben Ergen göz kamaştırdı

İSTANBUL (İGFA) - Cahide Palazzo, Günay Restaurant ardından da önceki akşam Nossa Costa sahnesinde konser veren Gülben Ergen rakiplerine hem İstanbul ‘da 3 gün arka arakaya yaptığı işlerle fark atarken Tolga Çam, Gülşah Saraçoğlu, Raissa Vanessa imzalı kostümleriyle modern tarzı ile sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.
4 Mart Cuma akşamı Bursalı hayranlarıyla Aida Sahne ‘de buluşacak olan Gülben Ergen konserden konsere koşmaya devam ediyor!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.